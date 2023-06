Voorzitter nieuwe boksbond Van der Vorst: 'IBA intimideerde, hackte en luisterde af'

Het is de eerste maal in de 129-jarige geschiedenis van het IOC dat een mondiale sportbond buitenspel wordt gezet.

De uitslag van de stemronde tijdens de IOC-sessie in Lausanne (69 voor, één tegen) spreekt wat hem betreft boekdelen. "Dat is redelijk overtuigend. De IBA heeft het in de ogen van het IOC blijkbaar wel erg bont gemaakt."

Sinds het schandaal van Rio 2016, waar tijdens het olympisch bokstoernooi door juryleden bleek te zijn geknoeid met de uitslagen van elf partijen, stond de IBA onder curatele van het IOC. De laatste vier jaar was er zelfs sprake van een officiële schorsing. De IBA schoot sinds 2017 tekort op gebied van goed bestuur en financiële transparantie, zo oordeelde het IOC. Ook was er op vele vlakken spraken van corruptie. Dat noopte het IOC de organisatie van het boksen tijdens de Zomerspelen van 2020 in Tokio voor eigen rekening te nemen. Iets dat ook geldt voor de Spelen van Parijs in 2024. In zijn hoedanigheid van preses bleek Kremlev, een vertrouweling van de Russische president Poetin, onverbeterlijk. Ondanks meerdere waarschuwingen van het IOC weigerde hij sinds zijn aanstelling in 2020 de koers van de IBA te wijzigen.

Ook was er veelvuldig sprake van intimidatie, zo ondervond hij aan den lijve sinds hij in april werd gepresenteerd als beoogd preses van World Boxing. Hij kreeg juridische dreigbrieven en werd veelvuldig onprettig benaderd door advocaten van de IBA.

"De IBA lag al geruime tijd op ramkoers", concludeert ook Van der Vorst. "Dit besluit was onvermijdelijk. Er is jarenlang sprake geweest van beroerd leiderschap binnen de IBA."

Zo verlengde hij in 2022 bijvoorbeeld het bestaande sponsorcontract met het omstreden Russische gasbedrijf Gazprom. Ook stond de IBA dit jaar tijdens de wereldkampioenschappen in New Delhi boksers uit Rusland en Belarus toe onder eigen vlag en volkslied aan te treden, geheel in strijd met de richtlijnen van het IOC.

IOC-voorzitter Thomas Bach verklaart waarom de erkenning van de boksbond IBA is ingetrokken. Het is de eerste maal in de 129-jarige geschiedenis van het IOC dat een mondiale sportbond buitenspel wordt gezet. - NOS

"Mijn telefoon werd bovendien afgeluisterd en mijn e-mail bleek te zijn gehackt. Het laat zien in welke sfeer wij de afgelopen maanden hebben geopereerd. Ik heb van een hoop zaken last gehad, het is soms best bedreigend geweest. Maar ik heb het er allemaal voor over. Alleen al omdat ik het boksen een prachtige toekomst wil geven."



Van der Vorst is eerst en vooral opgelucht en blij dat er een vacuüm is ontstaan dat de mogelijkheid biedt het mondiale amateurboksen te redden. "Er is nu ruimte voor een alternatief voor de IBA. Het is aan de internationale bokswereld om dat tot een succes te maken. Door samen te werken kunnen we zorgen dat boksen ook tijdens Los Angeles 2028 op de olympische kalender staat."

Steun van NOC*NSF

Zekerheid dat World Boxing binnen het IOC de plaats gaat innemen van de IBA is er vooralsnog evenwel niet, zegt Van der Vorst. "We staan op pole position, dat is alles. Er zijn al enkele informele contacten geweest met het IOC. Dat moeten zo snel mogelijk formele gesprekken worden. Al is het alleen maar om zodoende voorlopige erkenning te verkrijgen."

Daarnaast hoopt Van der Vorst dat hij de komende tijd kan rekenen op rugdekking van NOC*NSF. De nationale sportkoepel houdt zich vooralsnog afzijdig. "Ik hoop dat ook NOC*NSF een steentje gaat bijdragen aan het behoud van het boksen als olympische sport. Die steun is onontbeerlijk. Want de bokssport wordt momenteel serieus bedreigd in zijn olympische voortbestaan."