RIVM: forse toename gonorroe- en chlamydia-gevallen in 2022

Meer mensen hebben zich in 2022 bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) laten testen op een soa dan in 2021. Er waren in totaal bijna 165.000 consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG). Daarvan testte 21 procent positief op één soa. In 2021 lieten ruim 138.000 mensen zich testen en had net geen 20 procent een soa.

Er zijn nog geen cijfers bij het RIVM bekend van het aantal mensen dat zich in 2022 bij de huisarts liet testen op een soa. De meest voorkomende soa's zijn gonorroe, chlamydia, syfilis en hiv.

Sinds 2014 is er sprake van een licht stijgende trend, zegt Birgit van Benthem hoofd afdeling soa-epidemiologie van het RIVM.

Gonorroe opvallend gestegen

Wat vooral opvalt is de stijging van het aantal gonorroe-diagnoses ten opzichte van vorig jaar. In 2022 kregen 10.600 mensen die diagnose, een stijging van 33 procent ten opzichte van 2021. Toen waren er bijna 8000 gevallen. "We zien dat dit nu opvallend veel vaker voorkomt, ook bij heteroseksuele jonge stellen" zegt Van Benthem.

Ook het aantal gevallen van andere soa's nam toe: chlamydia met 21 procent, syfilis met 12 procent en hiv met 4,3 procent. Het testen gebeurde het meest na klachten of een melding van een partner. Dat kan via de GGD, waar mensen anoniem een melding kunnen laten versturen naar hun bedpartners.

Stoppen Vrij Veilig-campagnes

Erwin Visser maakt voorlichtingscampagnes voor de stichting Soa Aids Nederland. In het radioprogramma Nieuws en Co zegt hij niet echt verrast te zijn. "Door het stoppen van de Vrij Veilig-campagnes is de boodschap van veilig vrijen naar de achtergrond geraakt." Dat was een campagne die van 1987 tot 2011 liep om het condoomgebruik te bevorderen.

"Ik denk dat de groep jongeren die je nu bij de soa-poli ziet, waarschijnlijk in hun hele leven nooit een dergelijke campagne hebben meegekregen. Op het moment dat je niet meer investeert in de preventie van soa's krijg je uiteindelijk deze cijfers."

Condoomgebruik zou volgens hem een onderwerp van gesprek moeten zijn." Het gaat erom dat je met elkaar leert praten over seksualiteit. Wat je prettig vindt en wat niet, wat belangrijk is bij elkaar, ook in seksualiteit. En wat ervoor nodig is om dat gewenste gedrag te vertonen."