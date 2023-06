Strijd vast versus flex in de zorg nu ook te zien in cao's: 'Kentering gaande'

Personeel in verpleeg-, verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen door het vandaag afgesloten cao-akkoord de eerste keus bij invulling van de roosters. Na ziekenhuizen en revalidatiecentra, is dit nu de tweede zorg-cao waarin deze afspraak is opgenomen. Waarom acht de zorg dit nodig?

Volgens de vakbond geeft het aan dat werkgevers, na jaren van zzp-wildgroei, beseffen dat de balans zoek is. "Geld erbij is in tijden van inflatie fijn, maar dit is minstens zo belangrijk", zegt FNV-onderhandelaar Bert de Haas. "De kijk op zzp'ers verandert want de vaste medewerker komt in de knel."

De bond beschrijft een veelvoorkomend proces waarin een zorgmedewerker zijn baan opzegt en dan weer wordt ingehuurd als zzp'er. Zodat ze meer invloed hebben op hun rooster en geld. "En dat geeft meer druk op vaste medewerkers, die in groten getale aangeven zich achtergesteld te voelen."

'Ballenbak'

Vakbond FNV ziet opname in de cao als een kentering. Sommige zorgorganisaties zeggen het in de praktijk al te doen. "Fijn dat dit is vastgelegd in de cao maar onze vaste medewerkers hebben al eerste keuze op de roosters", zegt Marjolein Rommens van woonzorgcentrum Elizabeth in Roosendaal.

Wanneer de diensten worden ingevuld, krijgen vaste medewerkers de eerste kans erop te schieten. "Onderling ruilen, wijzigen: wij noemen dat de 'ballenbak'. Als dat afgerond is na tien dagen kijkt ons planbureau naar welke diensten openstaan en welke zzp'ers die kunnen invullen."