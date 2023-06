Brokstukken gevonden bij zoektocht naar onderzeeër Titan

De onderzeeboot daalde zondagmiddag af naar het wrak van de in 1912 gezonken Titanic. Na een uur en drie kwartier ging het contact met het vaartuig verloren. De Amerikaanse kustwacht begon kort daarna een zoekactie met schepen en vliegtuigen en kreeg daarbij hulp van het Amerikaanse leger, Canadese patrouillevliegtuigen en een Frans onderzoeksschip.

De vijf opvarenden van het vermiste vaartuig hadden voor vier dagen zuurstof, die tijd is inmiddels verstreken. Gisterochtend werd voor het laatst een mogelijk teken van leven opgepikt. De kustwacht had opnieuw geluiden gehoord, maar gaf verder geen details.

Experts onderzoeken nog of het daadwerkelijk gaat om delen van de Titan. De kustwacht in de VS geeft om 21.00 uur Nederlandse tijd een persconferentie over de vondst.

Bij de zoektocht naar de al dagen vermiste mini-onderzeeër Titan zijn brokstukken gevonden. De Amerikaanse kustwacht meldt dat die zijn aangetroffen in de buurt van het wrak van de Titanic.

Vijf personen waren mee op expeditie in de Titan: een bestuurder en vier passagiers. Een van de passagiers is de Britse zakenman Hamish Harding. Ook een andere zakenman, de Pakistaan Shahzada Dawood, is onder de deelnemers, samen met zijn zoon Sulaiman.

Verder is Stockton Rush aan boord van de boot. Hij is de ceo van OceanGate Expeditions, het bedrijf dat de excursies naar het wrak van de Titanic organiseert. De vijfde passagier is de 73-jarige Franse duikexpert Paul-Henry Nargeolet.