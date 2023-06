Britse media: gevonden brokstukken zijn van vermiste onderzeeër Titan

Eerder vanmiddag maakte de Amerikaanse kustwacht bekend dat er brokstukken waren gevonden in de buurt van het wrak van de Titanic. Experts deden nog nader onderzoek om te bepalen of het ging om delen van de sinds zondag vermiste Titan.

Om 21.00 uur Nederlandse tijd geeft de Amerikaanse kustwacht een persconferentie over de vondst. Die is live te volgen op NOS.nl en in de app.

De vijf opvarenden van het vermiste vaartuig hadden voor vier dagen zuurstof, die tijd is inmiddels verstreken. Gisterochtend werd voor het laatst een mogelijk teken van leven opgepikt. De kustwacht had opnieuw geluiden gehoord, maar gaf verder geen details.

Vijf personen waren mee op expeditie in de Titan: een bestuurder en vier passagiers. Een van de passagiers is de Britse zakenman Hamish Harding. Ook een andere zakenman, de Pakistaan Shahzada Dawood, is onder de deelnemers, samen met zijn zoon Sulaiman.

Verder was Stockton Rush aan boord, de ceo van OceanGate Expeditions, het bedrijf dat de excursies naar het wrak van de Titanic organiseert. De vijfde passagier is de 73-jarige Franse duikexpert Paul-Henry Nargeolet.

Gewaarschuwd

Het bedrijf achter de expeditie is herhaaldelijk gewaarschuwd dat er ernstige zorgen waren over de veiligheid voor opvarenden. Dat is duidelijk geworden uit rechtbankdocumenten. Een hooggeplaatst persoon bij OceanGate, eigenaar van de Titan, had geschreven dat het vaartuig meer moest worden getest. Ook experts hadden zorgen geuit over wat er kon gebeuren als de onderzeeër werd blootgesteld aan de enorme druk op de bodem van de Atlantische Oceaan.