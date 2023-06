Groot deel Kamer: regio's verdienen democratische inspraak bij sluiten ziekenhuis

Ook de SGP vraagt daar aandacht voor. "Van wie is eigenlijk een ziekenhuis?", vraagt partijleider Kees van der Staaij. "Is het de staat, het bedrijfsleven of is het iets van de maatschappij, de samenleving? De SGP kiest voor het laatste."

De invloed van een ziekenhuis op de leefbaarheid in provincies buiten de Randstad is ook voor de ChristenUnie belangrijk. Kamerlid Nico Drost "voelt ongemak" omdat het besluit in Zutphen lijkt te zijn ingegeven door geldproblemen, en niet om de zorg te verbeteren. Drost: "Met het ov wordt het van Zutphen naar Apeldoorn al snel vijf kwartier. Wordt hier wel naar gekeken?"

Dat is SP-leider Lilian Marijnissen met haar eens. "De macht en zeggenschap over de ziekenhuiszorg moeten liggen bij de mensen die er verstand van hebben en die er gebruik van maken. Niet bij de zorgverzekeraars en de hoge ziekenhuisbazen." Zij geeft het voorbeeld van een vrouw uit Zutphen die op de tribune zit, van wie de man ternauwernood een bloeding overleefde. Had hij naar Apeldoorn gebracht moeten worden dan had hij het niet gehaald, vertelde zij Marijnissen.

Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat gemeenten in ieder geval beter geïnformeerd moeten worden, al is het redden van een ziekenhuis geen doel. "Een ziekenhuis is een verzamelplek van allerlei zorg. Maar die kan ook beschikbaar blijven bij zorgverleners buiten het ziekenhuis", zegt VVD-Kamerlid Judith Thielen. "En het is niet fijn als je door moet rijden naar Deventer, maar de afstand Zutphen-Deventer is ook weer niet gigantisch."

Laatste ontwikkelingen ziekenhuizen

In april sloot het Gelre-ziekenhuis in Zutphen versneld de kraamafdeling. Per 1 september is de spoedeisende hulp alleen nog tijdens kantooruren open. Daarbuiten moet je in een kritieke situatie naar de vestiging in Apeldoorn of naar de ziekenhuizen in Deventer, Doetinchem of Arnhem.

In Friesland gaan twee ziekenhuizen op termijn dicht: het Antonius in Sneek en het Tjongerschans in Heerenveen. Er komt één nieuw ziekenhuis voor terug, in Joure. De andere twee ziekenhuizen in Friesland - in Leeuwarden en Drachten - blijven wel open.

Ook in Drenthe staat de spoedeisende hulp onder grote druk en moeten ziekenhuizen meer samenwerken.

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer heet sinds 1 juni HagaZiekenhuis Zoetermeer na een fusie met de Haagse ziekenhuisgroep. Geldproblemen spelen een rol en vorig jaar werd de spoedeisende hulp al drie dagen per week gesloten.