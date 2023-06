Maurice Hermans (74), zoon van Toon, overleden

Maurice was de tweede zoon van Toon Hermans en hij assisteerde zijn vader meer dan 35 jaar op en naast de bühne. Zo ontwierp hij de licht- en geluidsontwerpen voor de shows. Hij stond zelfs meermaals als aangever naast zijn vader op het podium. Tussen 1971 en 1991 was hij ook de manager van Toon.

Hermans is een aantal weken geleden getroffen door een zeer agressieve bacterie, zo laat zijn management weten. Hij lag voor behandeling in het AMC Amsterdam. "Eén op de vijf mensen overlijdt aan de bacterie, wat helaas bij Hermans het geval was", schrijft zijn management.

Na het overlijden van zijn vader in 2000 werd hij bestuurslid van de Stichting Toon Hermans. In 2017 begon hij met zijn eigen theaterproducties. De laatste jaren trad hij op in theaters in Nederland en België om het werk van zijn vader te eren.

Maurice werd geboren in Amsterdam. Inmiddels woonde hij al 17 jaar in Maastricht, meldt 1Limburg. Hij laat een vrouw, drie kinderen en vier kleinkinderen na. Het afscheid is in besloten kring.