Schouwen-Duiveland hijst als laatste Zeeuwse gemeente regenboogvlag

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat toch de regenboogvlag hijsen. Een motie van GroenLinks werd gisteravond tijdens de raadsvergadering met een ruime meerderheid aangenomen. Volgens Omroep Zeeland was Schouwen-Duiveland de enige gemeente in Zeeland die de regenboogvlag nog niet hees.

Lange tijd werd het hijsen van de vlag tegengehouden, waaronder door GroenLinks. Dat was vooral omdat de SGP dit had afgedwongen tijdens de onderhandelingen van een nieuw gemeentebestuur.

Gisteravond diende GroenLinks een motie in. Die ging niet specifiek over de regenboogvlag maar om een eigen gemeentelijke vlaggenprotocol. Die had de gemeente namelijk nog niet.

In de motie werd opgeroepen om een eigen vlaggenprotocol op te stellen, zodat maatschappelijke groeperingen de mogelijkheid krijgen om hun vlag te hijsen. "Dat sluit aan op het algemene beleid van de gemeente", vertelde Ruud van de Laar, fractievoorzitter van GroenLinks gisteravond tijdens de raadsvergadering. En dat maakt het mogelijk om dit jaar al de regenboogvlag bij het gemeentehuis te laten wapperen.

Tijdens de stemming van gisteravond stemde SGP wederom tegen het hijsen van de regenboogvlag. Ook de ChristenUnie en de meeste raadsleden van Leefbaar Schouwen-Duiveland stemden tegen de plannen. GroenLinks, CDA, D66, PvdA, SP en VVD stemden voor en de motie werd daarom met een ruime meerderheid aangenomen. De vlag gaat op 11 oktober in top tijdens Coming Out Day.