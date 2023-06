Nog geen bal gegooid in NBA, maar Wembanyama maakt nu al meer los dan LeBron James

Victor Wembanyama heeft nog geen bal in de NBA gegooid, maar is nu al heilig verklaard. Door basketballiefhebbers over de hele wereld, collega-spelers, de NBA zelf, maar vooral ook door fans van de San Antonio Spurs. De club uit Texas mag vannacht als eerste kiezen bij de jaarlijkse draft in New York, waarbij de talenten worden verdeeld over de clubs die het afgelopen seizoen niet voor de prijzen hebben gespeeld. Want dat is het idee achter het systeem van de draft: voorspelbaarheid voorkomen en streven naar een zo gelijk mogelijk speelveld. De Spurs wonnen vorige maand de aan de draft voorafgaande 'lottery', waarin de volgorde van kiezen wordt bepaald. Dat leidde tot doldwaze taferelen in de Texaanse stad, in het besef dat de club met Wembanyama de hoofdprijs heeft gewonnen. General manager Brian Wright hoeft vannacht alleen nog maar even zijn naam te noemen. De ideale basketballer voor een computerspel Want je hebt talenten en je hebt talenten. De pas 19-jarige Fransman Victor Wembanyama is de overtreffende trap van een talent en wordt gezien als unieke basketballer die de NBA de komende jaren naar zijn hand kan gaan zetten en San Antonio weer kan laten winnen. Hij veroorzaakt een hype die nog groter is dan toen LeBron James in 2003 het universiteitsbasketbal oversloeg en zo vanuit de middelbare school de NBA binnenstormde. James, die destijds met dezelfde torenhoge verwachtingen te maken kreeg, maakt zich over Wembanyama geen zorgen. "Hij is buitenaards", zegt James. Hij kan het weten. Wat maakt deze jonge Fransman dan zo uniek? Hij is liefst 2,24 meter lang. Met die lengte speel je in het basketbal als center doorgaans dicht bij de ring, maar dat doet Wembanyama niet.

De 2.24 meter lange Wembanyama etaleert zijn afstandsschot - AFP

Hij komt van buiten naar binnen, kan passen naar medespelers, zijn eigen schot creëren en áls hij al mist, dunkt hij de bal met hetzelfde gemak alsnog door de ring. Verdedigend is hij een eminent schotenblokker. Zou je een ideale basketballer voor een computerspel willen creëren, dan kom je uit op Victor Wembanyama. Hij begon in de jeugd van Nanterre en debuteerde op zijn zestiende al op het hoogste niveau in Frankrijk. Hoezeer zijn (aanstaande) roem hem vooruit is gesneld, blijkt wel uit het feit dat zijn huidige Franse club Boulogne-Levallois uit Parijs voor de lopende finale tegen Monaco is uitgeweken naar het tenniscomplex van Roland Garros met een toeschouwerscapaciteit van 14.000. Waar de Serviër Nikola Jokic van de kersverse NBA-kampioen Denver Nuggets bij zijn entree in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld niet als een bovenmatig talent werd beschouwd, heeft de NBA van Wembanyama op voorhand al een superster gemaakt. Wembanyama in lange rij internationale spelers Dat hij een Europeaan is en geen Amerikaan, is voor de NBA geen enkel probleem. Om zich te onderscheiden van de NFL (American football) en MLB (honkbal) heeft de NBA altijd al over de grenzen gekeken. De competitie wordt in 214 landen uitgezonden en inmiddels is een kwart van de spelers buiten de Verenigde Staten geboren. Wembanyama past mooi in de inmiddels lange rij van internationale spelers als Drazen Petrovic (Kroatië), Dirk Nowitzki (Duitsland) en Giannis Antetokounmpo (Griekenland), die de NBA hebben verrijkt. Bij San Antonio is Wembanyama wat dat betreft helemaal op zijn plek. Onder hoofdcoach Greg Popovich, een fan van 'internationale' spelers, boekte de club de grootste successen, zwaar leunend op de Fransman Tony Parker en de Argentijn Manu Ginobili.

