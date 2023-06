Zeehondenpups in opvang nadat mensen stenen gooiden en selfies maakten

Zeker tien zeehondenpups zijn recent door menselijk toedoen in het opvangcentrum in Pieterburen beland. Het gaat om gevallen waarbij mensen de pups aaiden of selfies met ze maakten, schrijft RTV Noord.

"In twee gevallen werden pups in de armen van kinderen geplaatst voor een foto", stelt Zeehondencentrum Pieterburen. "Deze verstoring zorgt ervoor dat de moeder niet meer terugkomt, waardoor de hulpeloze pup alleen achterblijft. Wat betreft dierenwelzijn vindt het Zeehondencentrum Pieterburen dit bijzonder kwalijk", zegt directeur Niek Kuizenga.

De opvang heeft dit seizoen in korte tijd 33 pups opgevangen, waarvan zeker tien door toedoen van omstanders. Vorig jaar ging het om negentien opgevangen dieren in het seizoen, waarvan drie als gevolg van verstoring.

Stenen gegooid

"Waarschijnlijk zijn er dit jaar meer mensen op de stranden vanwege het warme weer, maar het gedrag van sommige mensen rondom zeehonden laat ernstig te wensen over", aldus het zeehondencentrum. Volgens het centrum zijn er ook stenen naar zeehondenpups gegooid en lieten sommige mensen hun huisdier te dicht bij de kwetsbare pups komen.

Het publiek moet afstand bewaren van zeehondenpups, staat in het Zeehondenakkoord uit 2020. Dat akkoord is bedoeld om de opvang van het aantal pups terug te dringen. "Pups liggen soms tot wel acht uur alleen, zonder nadelige gevolgen. Een alleen liggende pup is dus niet altijd in nood en moet met rust worden gelaten", aldus het opvangcentrum.