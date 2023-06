Drie ervaren advocaten nemen verdediging Taghi op zich

Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving in Het Parool. Ruperti zelf zit ook in dat team, de anderen zijn Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen. Eerder deze maand werd bekend dat Ruperti de samenstelling van een team op zich had genomen. "Iedereen heeft recht op een advocaat", zei hij toen. Het was nog onduidelijk of hij daar zelf plaats in zou nemen.

Taghi is een hoofdverdachte in megaproces Marengo. Hij zit sinds de arrestatie in april van zijn vorige advocaat, Inez Weski, zonder professionele verdediging. Weski werd op 1 juni vrijgelaten, maar wordt nog steeds verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ze zou berichten van Taghi aan zijn organisatie uit de EBI in Vught hebben gesmokkeld, maar de bewijzen daarvoor waren voor de rechtbank onvoldoende om haar langer vast te houden.

Ruperti, Van der Biezen en Van Berge Hengouwen zijn alle drie advocaten met een lange staat van dienst in ernstige strafzaken. Ruperti stond in april een oud-militair van het Korps Commandotroepen bij die zei dat hij enkele jaren terug door geheime diensten was gevraagd Taghi in het geheim uit Dubai te halen of zelfs te doden. Het Openbaar Ministerie zei toen dat dit op geen enkel moment was overwogen.

In het Marengo-proces staan zeventien verdachten terecht voor een groot aantal moorden en plannen voor liquidaties.