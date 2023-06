Medische keuring verandert niets voor Bendsneyder: TT Assen komt te vroeg

Bo Bendsneyder gaat dit weekend niet van start in de TT van Assen. De Moto2-coureur kwam afgelopen weekend hard ten val bij de start van de grand prix van Duitsland op de Sachsenring. Hij liep een breuk in zijn sleutelbeen op en werd maandag geopereerd.

Met een ijzeren plaat in zijn schouder had Bendsneyder van start willen gaan om zijn vijfde plaats van vorig jaar te verbeteren, maar de wedstrijd in Assen komt te vroeg voor de Rotterdammer. Dat bleek uit de medische keuring die hij vandaag onderging.

Sterk seizoen

Bendsneyder is bezig aan een sterk seizoen in het Moto2-kampioenschap. Dat is het niveau onder de MotoGP, de koningsklasse. Hij pakte in april zijn eerste podiumplaats in de grand prix van de Verenigde Staten op het circuit in Austin, Texas.

Vorig jaar brak Bendsneyder twee weken voor de start van het seizoen ook zijn sleutelbeen.

Zonder Bendsneyder starten er dit weekend nog twee Nederlanders in de TT van Assen. In de Moto2 zien we de slechts 17-jarige Zonta van den Goorbergh zijn tweede race in Assen rijden, in de Moto3 staat debutant Collin Veijer aan de start.