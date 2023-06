IOC neemt historisch besluit en zet internationale boksbond IBA buitenspel

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de erkenning van de mondiale boksbond IBA ingetrokken. De federatie heeft volgens het IOC niet voldaan aan de eis om hervormingen door te voeren op het gebied van integriteit en financieel beleid conform het zogeheten Olympisch Handvest.

Het IOC kwam donderdag tot dit besluit. In Lausanne stemden 69 IOC-leden voor, één tegen en er waren tien onthoudingen. Het is de eerste maal in de 129-jarige geschiedenis van het IOC dat een mondiale sportbond buitenspel wordt gezet.

Corruptie

De IBA werd vier jaar geleden al geschorst door het IOC. De federatie, geleid door de Rus Umar Kremlev, werd destijds beschuldigd van corruptie en problemen van zowel bestuurlijke, financiële als sportieve aard.

Het IOC ontnam de IBA daarop de organisatie van de olympische bokstoernooien van Tokio (2021) en Parijs (2024). Ondanks meerdere waarschuwingen slaagde de IBA er niet in de problemen dusdanig op te lossen dat de schorsing werd opgeheven.