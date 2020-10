'Jongeren brachten corona mee van vakantie' • Bruiloft Tilburg met 180 gasten beëindigd

Veel patiënten die genezen zijn van corona blijken na bijna een half jaar nog altijd klachten te hebben. Het Longfonds en de Universiteit Maastricht volgen ruim duizend patiënten sinds het begin van de coronacrisis.

"Meer dan de helft van hen heeft nog zes of meer klachten", zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, in het NOS Radio 1 Journaal. "En negen op de tien is nog niet klachtenvrij. Dat is best verontrustend. Het is niet zo dat iedereen die corona heeft gehad deze klachten houdt. Het gaat om deze specifieke groep."

Rutgers noemt klachten als vermoeidheid, spierpijn, kortademigheid en hoofdpijn. De meeste deelnemers aan het onderzoek (94 procent) lagen niet in het ziekenhuis: zij hadden milde klachten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 48 jaar en 86 procent van hen zei een goede gezondheid te hebben voor de coronabesmetting.

"Het moet nog verder onderzocht worden, we zijn er nog lang niet. Ik zou de conclusie trekken dat we vooral niet te lichtzinnig moeten doen over de periode na de acute coronaklachten. Het kan zijn dat je er lang ellende aan overhoudt. Ik denk dat die mensen goed begeleid moeten worden."