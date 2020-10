Brits dagrecord verpulverd vanwege technische oorzaak • Arts Trump: heb me vergist

De NOS sprak Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, bij het RIVM verantwoordelijk voor de rekenmodellen, over de oorzaak van de tweede golf.

De opleving van het aantal besmettingen sinds de zomer noemt het RIVM 'plotseling'. Uit een eerste analyse van clusters met besmettingen, en onderzoek in het Erasmus MC naar het genetische materiaal van het virus, denken ze inmiddels te hebben kunnen achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren.

Volgens Van Dissel is het goed te vergelijken met de eerste golf in maart. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door mensen die uit Noord-Italië en Oostenrijk terugkwamen van skivakantie, en via het carnaval het virus in Nederland verspreidden.

Nu waren het name de jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest die het virus meebrachten, en dat via feesten en studentenhuizen verder verspreidden. Via de jongeren kregen ouderen het ook, die op hun werk anderen weer besmetten. En via familie is het uiteindelijk ook weer in verpleeghuizen terechtgekomen, concludeert het RIVM.

RIVM: 'Tweede golf uit Spanje en Zuid-Frankrijk naar Nederland gekomen'