Relatief jong en nu al Europese top: de status van nieuwkomer Egurrola groeit

Egurrola had voor de Verengde Staten kunnen spelen, het land waar ze lang woonde. Of voor Spanje, het land van haar vader. Maar de keuze viel een jaar geleden op het land van haar moeder.

En ja, ze kan de ploeg iets extra's geven.

Meerwaarde

"Ik weet wanneer je de bal moet afgeven of bij je houden, de omschakeling", merkt ze zelf. "Dat is wel iets dat we nodig hebben. Want we hebben snelle mensen en mensen die de bal kunnen vasthouden. Daarom denk ik dat ik goed in het team pas. Ook met mijn defensieve agressie. Wat er ook komt, ik kan iedereen helpen."

Bondscoach Andries Jonker ziet ook absoluut de meerwaarde van Egurrola in zijn selectie.

"Ze is 23, dus relatief jong. Ze heeft een vaste plek bij Olympique Lyonnais, dat is Europese top", somt hij op. "En ze kan misschien ook achterin spelen."