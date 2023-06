Snel gesprekken over terugkeer De Mos in Haags college, adviseert Bruins

Bruins constateert dat een flinke meerderheid in de raad voorstander is van nieuwe gesprekken over de samenstelling van het college. De dertien partijen moeten het volgens hem zelf met elkaar eens worden of de gesprekken over coalitievorming daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor wie deze gesprekken gaat leiden. De taak van Bruins zit er nu op, schrijft Omroep West .

De Haagse partijen moeten snel in gesprek over een eventuele terugkeer van Hart voor Den Haag in het college van burgemeesters en wethouders. Dat adviseert voormalig minister Bruno Bruins, die heeft bemiddeld, na gesprekken met alle fracties.

Oud-PVV'er Richard de Mos richtte in 2013 zijn eigen partij op en vijf jaar later werd Hart voor Den Haag met acht zetels de grootste partij. Het leverde De Mos een plek op in het college. Maar een jaar later werden wethouders De Mos en Rachid Guernaoui verdacht van corruptie en deelname aan twee criminele organisaties. Beiden verloren hun wethouderschap en de partij van De Mos werd gedurende het corruptieonderzoek buitenspel gezet.

Vrijspraak

In april sprak de rechter de twee politici en zes andere verdachten vrij van corruptie. Hart van Den Haag is de grootste fractie in Den Haag en zit nu in de oppositie. Direct na de vrijspraak maakte De Mos duidelijk dat hij terug wil in het college. De huidige coalitie, die bestaat uit D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA hield de boot tot nu toe af.

Ook na een debat met de andere partijen in de gemeenteraad werd er geen directe oplossing gevonden. Voormalig minister Bruins werd daarom aangesteld als onafhankelijk gespreksleider.

Het Openbaar Ministerie legde zich overigens niet neer bij het vonnis en gaat gedeeltelijk in hoger beroep.