Schepen blijven zoeken naar mini-onderzeeër Titan, maar 'wonder nodig'

Het is onduidelijk of de geluiden afkomstig zijn van het vermiste onderwatervaartuig, benadrukte een woordvoerder van de kustwacht.

"Er is een wonder nodig om de onderzeeër nog op tijd te vinden", zegt een adviseur op het gebied van diepzee-expedities tegen CNN. Hij voegt eraan toe dat "wonderen soms gebeuren".

Duikers wijzen er in Britse en Amerikaanse media op dat de 96 uur aan zuurstof geen keiharde grens vormen. "Iedereen is gefocust op die 96 uur, maar dat is geen absoluut getal. Ik weet dat de zoekteams dat ook niet zo zien", aldus Bobbie Scholley, voormalig duiker bij de Amerikaanse marine. "Dit blijft een reddingsmissie, ook na die 96 uur. Dus dat geeft me nog steeds hoop."

Daarnaast zoeken er nog acht schepen mee, inclusief de Polar Prince, het ondersteuningsschip van de Titan en schepen die normaal pijpen en kabels leggen, maar ook meerdere onderwaterrobots (ROV's) kunnen uitzetten. Ook is er een medisch schip in het zoekgebied.

Aan boord van de mini-onderzeeër zijn vijf mensen: Stockton Rush (61), topman van het bedrijf dat de expeditie op touw heeft gezet, de Britse miljardair Hamish Harding (58), de ervaren Franse onderzeeërpiloot Paul-Henri Nargeolet (73), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en diens zoon Suleman (19).

Dat het zo moeilijk is om de Titan te vinden, heeft te maken met de plek waar de boot vermist is geraakt. Het is een afgelegen en diep stuk oceaan, zo'n 600 kilometer van de Canadese kust. Vooral als het vaartuig op de bodem ligt, is het opsporen van een kleine onderzeeër van zeven meter een lastige opgave, zeggen experts.

Op 3800 meter diepte is het donker, extreem koud en de druk van het water is enorm. De bodem is niet glad: er zijn ravijnen, heuvels en richels. Een groot deel is niet in kaart gebracht. "Een zoekactie onder water is behoorlijk ingewikkeld", zegt de Britse docent forensische geowetenschappen Jamie Pringle. "De oceaanbodem is een stuk ruiger dan het land en al die dingen maken het erg moeilijk."