OM: politie speelde rol bij overlijden getaserde arrestant in Rotterdam

Het optreden van de politie heeft een rol gespeeld bij het overlijden van een arrestant in Rotterdam op 9 juni. Dat blijkt volgens het OM uit voorlopig onderzoek. De politie gebruikte een stroomstootwapen bij de arrestatie.

Tien agenten die erbij betrokken waren, werken voorlopig niet op straat. Ze krijgen een zogeheten binnenfunctie, meldt politiechef Fred Westerbeke. Het OM is nog niet klaar met het onderzoek.

Verwarde toestand

De 32-jarige man werd in de Rotterdamse wijk Kralingen opgepakt na een melding dat iemand in verwarde toestand op een voertuig was gesprongen. Na een achtervolging gebruikte de politie een taser om de man "onder controle" te krijgen. Kort daarna werd de man onwel. Nadat agenten en gealarmeerde hulpdiensten hadden geprobeerd hem te reanimeren. overleed hij 's nachts in het ziekenhuis.

De Rijksrecherche onderzoekt of het politieoptreden (mede)oorzaak is van de dood van de man. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat dat het geval was, meldt het OM. Het komt tot die conclusie op grond van verklaringen van getuigen, camerabeelden en bevindingen van een forensisch arts.

Het OM schrijft dat het zich kan voorstellen "dat dit veel vragen en emoties oproept", maar doet verder geen mededelingen. Het OM roept omstanders die getuige waren van het incident en mogelijk camerabeelden hebben gemaakt op zich te melden.

Politiechef Westerbeke zegt mee te leven met de familie van de omgekomen arrestant. "Ik wens de familie veel sterkte met het grote verlies van hun zoon en broer. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Dat maakt het voor de familie extra zwaar en moeilijk."