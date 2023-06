Code oranje in Limburg vanwege zware regen, waarschuwing voor sterke stroming Maas

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"De Maas is eigenlijk een regenrivier. Heel veel regen die in België en Limburg valt, wordt afgevoerd via de Maas", zegt Joop Kraan van Rijkswaterstaat op NPO Radio 1.

"Mocht je zien dat er inderdaad veel regen wordt afgevoerd, kijk dan of je in de haven kan blijven liggen of stel je reis even uit", raadt hij vaarweggebruikers aan.

Voor de Waalse provincie Namen is code rood afgekondigd, in drie andere Belgische provincies code oranje. Het zuidoosten van het land kan "zeer veel regen krijgen", meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI).