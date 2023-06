Zes mensen in levensgevaar na explosie Parijs, nog één iemand vermist

Het aantal gewonden na een explosie gisteren in Parijs is opgelopen naar ongeveer vijftig. Zes mensen verkeren in levensgevaar, één persoon wordt nog vermist, hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt.

De ontploffing gebeurde om 16.55 uur in het gebouw waar de Paris American Academy is gevestigd, een opleidingsinstituut voor modeontwerpers. Volgens de Facebookpagina van de school is de directeur, Peter Carman, een van de zwaargewonden. "Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis."

De burgemeester van het 5de arrondissement, waar de explosie was, heeft van enkele gewonden details gedeeld. Drie kinderen liepen lichte verwondingen op. Ook drie militairen, een politieagent en één van de brandweermensen raakten gewond.

Ooggetuigen spraken van een enorme knal. Sommigen vergeleken het met een aardbeving. Daarna brak meteen brand uit. Op nieuwe beelden die zijn opgedoken van vlak na de explosie is te zien hoe vrijwel het hele gebouw is ingestort en de vlammen om zich heen slaan. Grote brokstukken van steen liggen verspreid op het wegdek en ook een auto in de staat is in brand gevlogen.

De brokstukken liggen vanochtend nog op straat: