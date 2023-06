Elon Musk en Mark Zuckerberg dagen elkaar uit voor kooigevecht

Of het gaat gebeuren, is nog niet zeker. Maar het idee spreekt al tot de verbeelding: een kooigevecht tussen miljardairs Elon Musk en Mark Zuckerberg, tevens eigenaren van concurrerende sociale media.

Het lijkt allemaal te zijn begonnen met een idee van Zuckerberg, die naast Facebook, Instagram en WhatsApp ook een alternatief voor Twitter wil opzetten. Website The Verge wist de hand te leggen op een afbeelding waarop een app te zien is, die vermoedelijk Threads gaat heten, en op het oog veel overeenkomsten vertoont met Twitter.

Tel daarbij op dat het de bedoeling is dat de meer dan twee miljard Instagram-gebruikers met hun account direct toegang krijgen tot dit nieuwe platform en Twitter heeft er opeens een enorme concurrent bij.

Sneer naar Musk

"We horen van creators en publieke figuren dat ze geïnteresseerd zijn in een platform dat verstandig wordt beheerd en dat ze kunnen vertrouwen", zei Meta's hoogste productbaas, Chris Cox, volgens The Verge op een bijeenkomst met medewerkers. Een directe sneer naar de manier waarop Musk Twitter leidt.

Terug naar het kooigevecht. Elon Musk reageerde al snel op het nieuws dat Meta aan dat Twitter-alternatief werkt: "Ik weet zeker dat de aarde niet kan wachten om exclusief onder Zuck's duim te worden gehouden zonder andere opties."

Daarop grapte een twitteraar dat Musk moet oppassen, omdat Zuckerberg tegenwoordig aan jiujitsu doet, een Japanse vechtsport. "Ik ben wel in voor een kooigevecht als hij dat ook is lol", reageerde Musk.

'Stuur me de locatie'

Het had bij een grapje kunnen blijven, maar Zuckerberg reageerde via Instagram met de woorden: "stuur me de locatie". The Verge checkte of het een grapje was en kreeg te horen dat Zuckerberg daadwerkelijk bereid is aan een kooigevecht mee te doen. Ook Musk zegt bereid te zijn tot het gevecht.

Na publicatie van het artikel van The Verge reageerde Musk met de woorden "Vegas Octagon", een verwijzing naar de bekende casinostad en een vechtring.