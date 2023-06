Dijkstra volgende Oranje-international die naar topclub Wolfsburg gaat

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag nog eens een stap wil zetten naar een buitenlandse topclub, maar ik wil niet dat mijn ontwikkeling stil komt te staan. Gelukkig is Wolfsburg een club die daar hetzelfde in staat. Het plan voor de toekomst voelt goed en ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg", aldus de speelster.

Maar de verdediger is voorlopig gewoon nog op de Nederlandse velden te zien, want de Duitse verliezend finalist van de Champions League verhuurt Dijkstra komend seizoen aan haar oude werkgever.

Caitlin Dijkstra maakt een transfer. De 24-jarige Oranje-international, die zich met het Nederlands elftal aan het voorbereiden is op het WK, stapt over van FC Twente naar topclub VfL Wolfsburg.

