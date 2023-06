Onrust bij zwarte atletes na dood Bowie: 'Zij lopen meer risico bij zwangerschap'

In aanloop naar de EK atletiek voor landenteams in Polen van komend weekeinde spookt er behalve het neerzetten van een topprestatie nog iets anders door het hoofd van de Nederlandse atlete Tasa Jiya: het recente overlijden van de 32-jarige Amerikaanse sprintkampioene Tori Bowie.

Bowie was acht maanden zwanger en had weeën toen ze twee maanden geleden stierf aan complicaties, zo bleek uit het autopsierapport. Ook Bowies dochter redde het niet. Bowie beviel alleen thuis en werd pas dagen later gevonden.

"Haar dood heeft me enorm geraakt. Ik heb hard moeten huilen, het was en is nog steeds een enorme shock", zegt de 25-jarige Jiya. "Dit is een vrouw die in alle opzichten op mij leek: sprinter, van kleur en net als ik had ze complicaties bij de bevalling."

Jiya beviel in 2019 na dertig weken, tien weken te vroeg dus, van een dochter. "Eerst dacht ik nog: ik heb pech gehad. Maar aangezien andere mensen van kleur dit ook is overkomen, denk ik: zit hier niet een patroon in?"