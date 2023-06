Maarten van der Weijden stapt op de fiets na 200 kilometer zwemmen

Maarten van der Weijden is vanochtend rond 09.00 uur aangekomen in Leeuwarden na een zwemtocht van 200 kilometer. Daar stapte hij op de fiets voor wederom een rit van 200 kilometer. Hij is sinds zondag bezig met een Elfstedentriatlon om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Direct na aankomst in Leeuwarden droogde hij zich af, kleedde hij zich om en sprong hij op de fiets met de Friese vlag op het frame. Hij wordt vanmiddag rond 18.00 uur weer terugverwacht in Leeuwarden, schrijft Omrop Fryslân. Daarna zal hij beginnen aan zijn wandeltocht, die tot en met zaterdag duurt.

De voormalig wereld- en olympisch kampioen begon zondag met zwemmen door de elf steden langs de Elfstedenroute. Het is niet de eerste keer dat hij die route aflegt, maar wel voor het eerst dat hij dat doet in een triatlon. Van der Weijden is 24 uur per dag te volgen via een livestream van NOS Sport.

Volgens Omrop Fryslân heeft Van der Weijden waarschijnlijk zijn gps-tracker laten liggen bij het gemeentehuis van Leeuwarden, want de tracker is sinds vanochtend niet meer te volgen.

Voorganger

Maarten van der Weijden is niet de eerste die 600 kilometer zwemt, fietst en loopt langs de Elfstedenroute. Bijna een jaar geleden leverde Stefan van der Pal dezelfde prestatie. Hij deed een week over de tocht: vijf dagen zwemmen, zeven uur fietsen en 32,5 uur hardlopen.