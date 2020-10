Maasstad Ziekenhuis schaalt reguliere zorg af om beddentekort

Waar veel ziekenhuizen zich voorbereiden op het opschorten van een deel van de reguliere zorg, ziet het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zich genoodzaakt om die stap nu al te zetten. Door de toestroom van covid-19-patiënten ontstaat er een tekort aan bedden met als gevolg dat bepaalde behandelingen moeten worden uitgesteld.

Het gaat bijvoorbeeld om liesbreuk- of heupoperaties. Vanaf maandag zal het ziekenhuis afspraken gaan afzeggen. "We gaan 20 procent van de reguliere zorg afschalen", zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach. "In maart en april moesten we 60 procent afschalen, zover zijn we gelukkig nog niet. Maar het kan zijn dat we later weer op een punt komen waar wel pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt."

Langenbach legt uit dat het pijnpunt deze keer bij de 'gewone' ziekenhuisbedden zit. "Tijdens de eerste golf was de capaciteit op de intensive care een probleem, maar nu is het aantal patiënten op de IC vrij laag. Veel coronapatiënten komen nu terecht in klinische bedden. Bedden die je ook nodig hebt voor mensen die bijvoorbeeld uit een operatie komen."

Code zwart voor het ziekenhuis

Een tekort aan 'gewone' bedden is volgens hem net zo bedreigend als een tekort aan IC-bedden. "Als dat landelijk de situatie wordt, zullen we uiteindelijk ook naar een lockdown toe moeten. Omdat patiënten dan niet meer vanuit de spoedeisende hulp naar een klinisch bed in een ziekenhuis kunnen worden overgeplaatst."

Het Maasstad Ziekenhuis loopt nu al regelmatig aan het einde van de dag tegen capaciteitsproblemen aan. "Van de week hadden we 's avonds echt nul bedden over om nog iemand op te nemen. Dat is voor een ziekenhuis echt code zwart, want dan lig je vol. Terwijl we voor spoedgevallen die met de ambulance komen altijd plek willen hebben."