Amerikaanse journalist Gershkovich blijft zeker tot eind augustus vastzitten

Een rechtbank in Moskou heeft een nieuw beroep van Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich tegen zijn voorlopige hechtenis afgewezen.

Gershkovich' voorarrest werd onlangs verlengd tot 30 augustus. In de hoorzitting in de rechtbank van Moskou tekende Gershkovich vandaag beroep aan tegen die verlenging van het voorarrest.

Gershkovich (31) werd eind maart opgepakt in Jekaterinenburg, waar hij op reportage was voor zijn krant The Wall Street Journal. Rusland verdenkt hem van spionage. De journalist, zijn familie, de krant en de Amerikaanse regering verwerpen die beschuldiging. Ze spreken van een politiek gemotiveerd proces. Gershkovich, die Amerikaans staatsburger is, wordt sinds maart vastgehouden in het centrum voor voorlopige hechtenis in Moskou.

Zijn ouders Michail Gershkovich en Ella Milman, die in 1979 de Sovjet-Unie verlieten om zich te vestigen in de Verenigde Staten, waren in de rechtbank om hun zoon te steunen. De Amerikaanse ambassadeur Lynne Tracy kreeg geen toegang tot de rechtbank.

Consulaire toegang

The Wall Street Journal sprak de moeder voorafgaand aan haar reis naar Moskou. Ze zei dat ze het belangrijk vond om haar zoon persoonlijk te zien en te laten zien dat ze achter hem staan. "Ik wil schreeuwen en zeggen: 'Geef me mijn zoon terug', zei Milman. "Het is heel moeilijk, maar ik zal glimlachen. Ik zal glimlachen voor Evan, en ze zullen mijn tranen niet zien", zei ze.

Eerder vandaag meldde het Russische staatspersbureau Interfax dat Rusland overwoog het verzoek van de VS goed te keuren om Gershkovich te bezoeken. "We hebben het ontvangen", aldus de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov. "Er is nog geen beslissing genomen, maar we overwegen het."

Het zou de tweede keer zijn dat Amerikaanse functionarissen een bezoek aan Gershkovich kunnen brengen. Ambassadeur Tracy bezocht Gershkovich in april. Sindsdien is er geen consulaire toegang meer verleend door Moskou.

Kantelpunt

Werken in Rusland wordt steeds moeilijker voor westerse journalisten. Op het International Economic Forum in Sint-Petersburg vorige week waren mensen uit landen die door het Kremlin als "onvriendelijk" waren bestempeld dit jaar niet welkom. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat het niet meer vanzelfsprekend was dat westerse journalisten toegang krijgen tot Russische bijeenkomsten. Dat zou afhangen van "hun gedrag", aldus Peskov.

Onder meer door de aangescherpte militaire censuurwetten is de situatie in Rusland het afgelopen jaar snel verslechterd. Wie "desinformatie" verspreidt over de acties van het Russische leger loopt het risico drie tot vijftien jaar gevangenisstraf te krijgen. Ook het gebruik van de woorden 'oorlog' en 'invasie' is verboden.

De arrestatie van Gershkovich wordt gezien als kantelpunt in het werkklimaat voor journalisten in Rusland.