Carillon Domtoren na vijf maanden restauratie weer in gebruik

De Dom wordt sinds 2019 gerestaureerd en moet over ongeveer een jaar klaar zijn. Het eeuwenoude klokkenspel was ook aan een opknapbeurt toe. Het klavier is gerestaureerd en meerdere klepels van de klokken zijn vernieuwd, schrijft RTV Utrecht .

Een klokkenspel heet ook wel een beiaard of carillon. Een carillon is een slaginstrument dat wordt bespeeld met toetsen, zoals bij een piano. Iemand die het klokkenspel bespeelt, heet een beiaardier. Vaak is een vaste beroepsbeiaardier verbonden aan een kerk of stad.

Een groot deel van het klokkenspel in de Domtoren stamt nog uit 1664. In 1695 werd het klokkenspel voor het eerst uitgebreid. Klokkengieterij Eijsbouts in Asten heeft het spel in 1951 uitgebreid tot een omvang van vier octaven. In 1974 zijn nog eens drie basklokken toegevoegd. Sindsdien bestaat het klokkenspel in de Domtoren uit 50 klokken.

Het carillon in de Domtoren heeft ook een automatisch systeem waarbij liedjes kunnen worden afgespeeld die niet live door een beiaardier worden gespeeld.