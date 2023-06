Wekdienst 22/6: Bolsonaro voor de rechter • Laatste dag staatsbezoek België

Eerst het weer: vandaag trekt een gebied met regen over de zuidoostelijke helft van het land. In het zuiden en oosten kan daarbij veel regen vallen. Verder naar het westen is het meest droog met soms wat zon. Het wordt 22 tot 24 graden.

Goedemorgen! De zoektocht gaat verder naar de vermiste onderzeeër. De tijd dringt, want de zuurstof raakt vandaag op. Ook is het de laatste dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België.

Wat heb je gemist?

De regels om mee te dingen naar de Oscar voor Beste Film zijn aangescherpt. Om vanaf 2025 kans te maken moeten films veel langer in bioscopen te zien zijn geweest dan eerst het geval was.

Met de aanpassing wil organisatie The Academy of Motion Picture Arts and Sciences dat in de categorie ook echt films terechtkomen die vooral gemaakt zijn voor het grote doek. Het betekent dat het voor streamingdiensten moeilijker wordt om mee te dingen. Voor de andere 22 categorieën blijven de regels wel hetzelfde.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Archeologen hebben bij Tiel een openluchtheiligdom gevonden van zo'n 4000 jaar oud. De onderzoekers spreken over een "spectaculaire vondst die uniek is voor Nederland". Maar een toeristische attractie wordt het niet: er komen loodsen op het terrein.