Meer dan dertig doden na explosie in restaurant in China

Zeker 31 mensen zijn om het leven gekomen bij een explosie in een restaurant in de Chinese stad Yinchuan, in het noordenwesten van het land. Zeven mensen raakten gewond, van wie een persoon in levensgevaar verkeert.

De explosie vond plaats op een drukke straat, meldt staatspersbureau Xinhua. Volgens lokale autoriteiten werd de explosie veroorzaakt door lekkend gas vanuit de keuken van een barbecuerestaurant.

In het restaurant is niemand meer aanwezig. Autoriteiten doen nog verder onderzoek naar de oorzaak van het lek.