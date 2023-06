Regels aangescherpt voor meedingen naar belangrijkste Oscar

De regels om mee te dingen naar de Academy Award voor Beste Film zijn aangescherpt. Films moeten om vanaf 2025 kans te maken veel langer in bioscopen te zien zijn geweest dan eerst het geval was.

Tot nu toe was de eis dat films minstens één week te zien moesten zijn in bioscopen in tenminste één van zes grote steden (New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Miami of Atlanta). Om vanaf 2025 kans te maken, moeten films nog eens zeven dagen te zien zijn in ten minste tien Amerikaanse steden, meldt Deadline.

Grote doek

Met de aanpassing wil organisatie the Academy of Motion Picture Arts and Sciences dat in de categorie ook echt films terechtkomen die vooral gemaakt zijn voor het grote doek. Het betekent dat het voor streamingdiensten moeilijker wordt om mee te dingen. Voor de andere 22 categorieën blijven de regels wel hetzelfde.

In 2021 was Apple de eerste streamingdienst die een Oscar voor Beste Film in de wacht sleepte met de film CODA. Meerdere filmmakers protesteerden eerder tegen films van streamingdiensten die meedongen naar de Oscars. Zo zei Steven Spielberg in 2019 een groot tegenstander te zijn. "Als je voor tv kiest, dan ben je een tv-film. Goede werken verdienen dan een Emmy, maar geen Oscar", stelde hij toen.

Minderheidsgroepen

Eerder werden ook al aanpassingen gedaan aan de categorie Beste Film. Zo moet een film om vanaf 2024 kans te maken voldoen aan twee van de vier eisen op het gebied van vertegenwoordiging van minderheidsgroepen. Een van deze eisen is dat vanaf de volgende uitreiking ten minste een van de hoofdrolspelers in een genomineerde film deel uitmaakt van een minderheidsgroep.

De verandering is onder meer ingevoerd omdat er in het verleden veel kritiek was omdat er vooral witte acteurs, producenten en regisseurs genomineerd werden voor Oscars.