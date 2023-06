Amerikaanse zwangere vrouw doodgeschoten door tweejarige zoon

Een zwangere Amerikaanse vrouw is overleden nadat haar tweejarige zoon haar in de rug had geschoten met een pistool, melden meerdere Amerikaanse media vandaag. Ook haar baby overleefde het niet. Vorige week vond het zoontje van de vrouw een pistool in de ouderlijke slaapkamer in hun huis in de staat Ohio.

Het 9mm-pistool dat door het jongetje werd gevonden was geladen. De vrouw, die 33 weken zwanger was, werd in haar rug geschoten toen ze de was aan het doen was. Het lukte haar nog om het alarmnummer te bellen. In het ziekenhuis werd geprobeerd om haar baby te redden door middel van een keizersnede, maar dat mocht niet meer baten. De moeder overleed enkele uren later ook aan haar verwondingen.

Wapen was van echtgenoot

De man van het slachtoffer was niet thuis toen het gebeurde. Tegen Amerikaanse media zegt hij dat het wapen van hem was. In het huis werden nog twee andere geladen vuurwapens gevonden, volgens de man zijn die ook van hem.

Volgens Pew Research Center, een Amerikaans onderzoeksbureau, heeft ongeveer 40 procent van de Amerikaanse huishoudens vuurwapens. In meer dan de helft van die huishoudens wonen ook kinderen. De wapens worden in minder dan de helft van de huishoudens veilig opgeborgen, volgens een onderzoek van Johns Hopkins University.