Doorwerkers blikken terug: 'Ik dacht soms, is dit nou leven?'

Komende woensdag worden de coronamaatregelen aanzienlijk versoepeld. Hoe is het nu met mensen met vitale beroepen die al die tijd hebben doorgewerkt? In de series In de frontlinie en Doorwerkers publiceerden we aan het begin van de corona-uitbraak dagelijks hun ervaringen. Hoe blikken zij nu terug?

Arts-microbioloog Heiman Wertheim heeft net een evaluatie achter de rug in het Radboud UMC Nijmegen. "We hebben in alle fases goed de rust weten te bewaren. We waren pro-actief, hadden veel contact met onder andere collega's in Brabant om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat wij als team 'in control' waren, hoe ingewikkeld het soms ook was."

Alleen van de tekorten aan beschermende middelen heeft Wertheim wel eens een nacht minder geslapen. "Dat was toen we echt nog maar voor een paar dagen iets hadden liggen. Er was onduidelijkheid: welk masker is goed genoeg? Dan ben je continu aan het vechten tegen externe partijen die met goedbedoelde adviezen ook wel voor veel verwarring en onrust kunnen zorgen."

Maar naast alle meningen, is er volgens de arts ook veel saamhorigheid. "Als je bedenkt dat iedereen goede intenties heeft, dan kun je elkaar hervinden en samen leren van wat wel of niet is goed gegaan."