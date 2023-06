Oranje-tegenstander VS onthult WK-selectie met Rapinoe en Morgan in bijzondere video

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Naast de routiniers is er ook ruimte voor talent in de selectie. Zo kreeg de 22-jarige Sophia Smith, de Speelster van het Jaar in 2022 in de National Women's Soccer League, een uitnodiging van bondscoach Vlatko Andonovski.

Dochter Dennis Rodman

Ook Trinity Rodman is geselecteerd. De 21-jarige speelster is de dochter van voormalig basketbalvedette Dennis Rodman, die in de jaren tachtig en negentig furore maakte bij onder meer Detroit Pistons en Chicago Bulls.

De Verenigde Staten spelen op 22 juli hun eerste groepsduel met Vietnam. Op 27 juli staat de confrontatie met Nederland op het programma en op 1 augustus maakt de VS zich op voor de confrontatie tegen Portugal.

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Nieuw-Zeeland opent dan in Auckland het toernooi met de groepswedstrijd tegen Noorwegen.