Gemeente Groningen maakt uitzondering voor 'te hard' concert Rammstein

Het concert van rockband Rammstein, dat over twee weken plaatsvindt in het Stadspark in Groningen, voldoet niet aan de door de gemeente opgestelde geluidsnormen. Om het concert toch door te laten gaan, heeft de gemeente een eenmalige ontheffing verleend om het geluidsniveau te verhogen.

De verwachting is dat het concert op piekmomenten te hard zal zijn: 103 decibel, waar 100 decibel is toegestaan. De gemeente ziet die drie decibel dus door de vingers, schrijft RTV Noord. "We hebben het besluit weloverwogen genomen en ook gekeken wat er in de rest van het land gebeurt met grote evenementen", liet wethouder Manouska Molema (GroenLinks) aan de gemeenteraad weten.

Voor het optreden is een uitzondering gemaakt omdat Rammstein anders mogelijk naar een andere locatie was gegaan, legde Molema uit. Volgens de wethouder is bij bepaalde grote acts sprake van internationale concurrentie tussen grote locaties. "Topacts hebben het dus eigenlijk voor het kiezen", zei ze. "We hebben gekozen voor grootschalige evenementen in het Stadspark. Als je meer mensen op het veld hebt, horen daar andere geluidsnormen bij."

Fors hogere belasting

Daarnaast zijn de huidige geluidsnormen van de gemeente eigenlijk niet bedoeld voor grootschalige evenementen, aldus Molema. Ze zijn vooral ontworpen voor activiteiten met minder mensen. De meetmethode bij het concert van Rammstein wordt daarom ook aangepast: er wordt onder andere minder vaak gemeten.

Vanuit de gemeenteraad is verbouwereerd gereageerd. "We schrikken van dit besluit", zei Janette Bosma van coalitiepartij Partij voor de Dieren. Ook coalitiepartij SP is er niet blij mee: "We zijn er niet enthousiast over, zeker niet nu op het laatste moment", aldus Floor Mertens (SP).

En Amrut Sijbolts (Stadspartij) vond het onbegrijpelijk en eigenlijk onacceptabel. "Drie decibel lijkt heel weinig, maar het is echt een fors hogere belasting. Ik vraag me ook echt af waarom dit niet eerder is gemeld."

In opspraak

Het concert van Rammstein is op 6 en 7 juli. De verwachting is dat er in totaal zo'n 110.000 mensen op afkomen. Stadspark Natuurlijk, de vereniging met omwonenden van het Stadspark, zegt tegen RTV Noord het besluit stuitend te vinden. "We hebben het ook net gehoord en we beraden ons op vervolgstappen", aldus de vereniging.

Rammstein is sinds een aantal weken in opspraak. Duitse media berichtten over meerdere gevallen van aanranding en seksueel wangedrag door de band, in het bijzonder door zanger en voorman Till Lindemann (60). De openbaar aanklager van Berlijn is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar hem. Rammstein heeft de beschuldigingen tegengesproken in een reactie en laat een advocatenkantoor onderzoek doen.