Illegale straatprostitutie Japan neemt toe: 'Vaak enige uitweg'

Op het randje van de uitgaanswijk Shinjuku in Tokio staan tientallen vrouwen op de stoep naar hun telefoon te staren. Om de paar minuten loopt een man op ze af en vraagt hoeveel het kost. "Zo begint het", vertelt Uru. "De mannen gaan met ons onderhandelen. Als we akkoord gaan, lopen we naar een hotel en hebben we seks." Uru, die uit angst voor herkenning niet met haar eigen naam wil worden genoemd, is nog tiener en staat al een paar jaar bijna dagelijks buiten op klanten te wachten. "Op een dag had ik echt geen geld meer en kon ik ook niet naar huis. Toen vertelde een vriendin van me dat ik hier kon staan. Zo is het begonnen." In Japan neemt de illegale prostitutie toe. Door economische malaise en de toename van huiselijk geweld komen steeds meer jonge vrouwen op straat te staan. Het is een probleem dat zich moeilijk laat oplossen. "Alleen al in deze wijk staan waarschijnlijk honderden vrouwen", zegt Arata Sakamoto. Hij runt Rescue Hub, een hulporganisatie die in Shinjuku probeert vrouwen uit de prostitutie te halen. Hoeveel sekswerkers Japan telt, vindt hij moeilijk in te schatten; het probleem is snel uit de hand gelopen. "De politie en overheid weten het ook niet, ze hebben geen grip op de situatie."

Economische onzekerheid "Ik wil wel stoppen, maar dit is voor mij de enige manier om te overleven", zegt Uru. In Japan worden vrouwen overwegend als parttime werknemers op korte contracten aangenomen, mede omdat werkgevers verwachten dat ze geen carrière willen maken en op een bepaald moment kinderen krijgen, en dan met verlof gaan of ontslag nemen. Door de economische malaise als gevolg van de coronapandemie zijn vrouwen extra kwetsbaar: ze zijn makkelijk te ontslaan. Degenen die hun baan behouden, krijgen te maken met stijgende inflatie, terwijl de lonen niet meestijgen. "Vrouwen die financieel in nood zitten, zien dit soort werk vaak als de enige uitweg", weet Sakomoto. "Die hebben het geld vandaag nodig, anders kunnen ze niet eten." Straatprostituees krijgen contant betaald, dus hoeven niet te wachten op een salaris, belasting te betalen of een deel af te staan aan bordeelhouders.

Arata Sakamoto in Shinjuku - NOS