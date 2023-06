Aanvaller Leuchter valt verrassend af voor WK, ook slecht nieuws voor Tuin

Mede door de afwezigheid van de geblesseerde Vivianne Miedema, leek Leuchter goede kans te maken op een plek in de WK-selectie.

De 22-jarige Leuchter speelde elf interlands en maakte daarin twee doelpunten, allebei op het EK van vorig jaar tegen Zwitserland. Afgelopen seizoen maakte ze achttien goals in de eredivisie, waarmee ze als derde eindigde op de topscorersranglijst.

Romée Leuchter en Alieke Tuin zijn afgevallen uit de voorselectie van Oranje voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De aanvaller van Ajax en de verdediger van Fortuna Sittard kregen het nieuws vandaag te horen van bondscoach Andries Jonker.

Van deze 28 spelers moeten er uiterlijk 9 juli nog vijf afvallen. Tot 24 uur voor de eerste wedstrijd mogen er nog wijzigingen in de selectie worden aangebracht in het geval van blessures.

"Iedereen weet dat ik dit hartstikke moeilijk vind, maar het hoort bij topsport", zei bondscoach Jonker eerder op de dag tegen de NOS over het laten afvallen van twee speelsters.

Het afvallen van de eveneens 22-jarige Tuin is minder opvallend. Ze heeft nog geen enkele interland gespeeld.

Bondscoach Andries Jonker laat vanavond aan twee speelsters uit zijn ploeg weten dat zij niet meegaan naar het WK voetbal dat over een maand in Australië en Nieuw-Zeeland start.

Het trainingskamp van Oranje begon maandag in Zeist. Volgende week dinsdag verplaatst het kamp zich naar Horst in Limburg. Op 2 juli wordt in Kerkrade de uitzwaaiwedstrijd tegen België gespeeld.

Op 7 juli vertrekt Oranje naar Australië, waarna het op 18 juli doorreist naar Nieuw-Zeeland, waar de drie groepswedstrijden worden gespeeld.