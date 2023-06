'Belangrijke Russische oorlogspropagandist WarGonzo gesneuveld in loopgraaf'

Het lijkt erop dat 'WarGonzo', een van de bekendste Russische militaire bloggers, deze week is gesneuveld. Semjon Pegon, zoals zijn echte naam luidde, werd gezien als een frontsoldaat in de informatieoorlog van het Kremlin. Wie de oorlog in Oekraïne op de voet volgt heeft hem waarschijnlijk wel eens gezien. Roepend in zijn telefoon op selfiestand, met zijn karakteristieke stem die doet denken aan Kermit de Kikker uit de Muppetshow. Of hij echt dood is staat niet vast, maar er gaan beelden rond van de Oekraïense marinier die hem zou hebben neergeschoten, in een loopgraaf bij Robotyne. Dat ligt ten zuiden van Zaporizja, waar de Oekraïners nu proberen op te rukken. Een vergelijking van de foto's van vlak voor zijn dood met de beelden van de Oekraïense bodycam lijkt uit te wijzen dat het om Pegon gaat. Winterkleding Maar honderd procent zekerheid over zijn dood is er dus niet. Het twitteraccount van Pegov meldt dat hij nog leeft. Daarbij is wel een foto van hem geplaatst in winterkleding, dus die foto is niet actueel en vermoedelijk heeft hij die niet zelf geplaatst. Ook is er een bericht dat hij in een ziekenhuis in Loehansk ligt en hersendood is.

Het beeld uit de loopgraaf is dat van strijd in zijn rauwste vorm. De Oekraïners lopen door de smalle gangen en maaien iedereen neer die ze tegenkomen. WarGonzo - als hij het is - komt aangerend en krijgt de soldaat die hem doodt te laat in de gaten. Van nog geen meter afstand schiet de militair de man, die een wapen in de aanslag heeft, neer. Nepnieuws Dit zou bevestigen dat Pegov net zo goed soldaat was als journalist en propagandist. Hij is bekend en berucht geworden vanwege een aantal filmpjes, die zijn geanalyseerd door StopFake.com, een educatief platform van de Kyiv Mohyla Journalism School, die westerse journalistieke mores promoot en Oekraïners bewust probeert te maken van nepnieuws. In januari 2022 maakte Pegov een reportage over de Oekraïense Territoriale Verdedigingsmacht, die bewapend zou worden om slachtpartijen aan te richten in de Donbas. Pegov, die werd verdacht van banden met de Russische geheime dienst, leek hier bezig om Oekraïne en Rusland tegen elkaar op te hitsen. Een maand later brak de oorlog uit.

In Marioepol 'ontdekte' hij na de inname door de Russen een zogenaamd biolaboratorium van de NAVO. Het bondgenootschap zou daar verboden biologische wapens hebben laten ontwikkelen. Geïnfecteerde muggen Stopfake toonde aan dat het ging om het lokale centrum voor de bestrijding van epidemische ziekten. Dat was zwaar beschadigd, volgens Pegov door Oekraïense medewerkers die bewijsmateriaal hadden willen vernietigen. Een mapje met daarop het opschrift 'cholera' was volgens hem voldoende bewijs dat het Westen de ziekte wilde verspreiden. Vanuit Moskou komen herhaaldelijk beschuldigingen dat de CIA en de NAVO met chemische wapens bezig zijn in Oekraïne en dat ze van plan zijn geïnfecteerde muggen in te zetten. Steeds serieuzer genomen De video's van Pegov zijn niet meer beschikbaar op YouTube, omdat hij de regels van het kanaal heeft geschonden. Maar op andere kanalen ging hij gewoon door. Ook werd hij, opvallend genoeg, steeds serieuzer genomen, ook door westerse media. Het Amerikaanse persbureau Associated Press citeerde hem onlangs over de vorderingen van het Oekraïense leger bij het tegenoffensief, terwijl dat juist werd tegengesproken door het Russische ministerie van Defensie. Toch was president Poetin fan van hem. November vorig jaar kreeg Pegov een onderscheiding uit handen van Poetin voor 'moed bij het uitoefenen van zijn vak' toen hij gewond was geraakt nadat hij op een mijn was gestapt.

Pegov (l) tijdens een ontmoeting met de Russische president Poetin op 13 juni van dit jaar - AFP