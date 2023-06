Politie België achterhaalt identiteit van e-stepper die agent omverreed

De politie in de Vlaamse regio Zuiderkempen heeft achterhaald wie een agent heeft aangereden met een e-step. De bestuurder was vrijdag bij een controle geflitst toen hij 64 kilometer per uur reed. Vervolgens beukte hij de agent opzij met zijn elektrische step en sloeg op de vlucht, meldt de politie.

Via een opsporingsbericht op Facebook is nu de identiteit van de man vastgesteld. De flitsfoto van de snelheidsduivel was massaal gedeeld, schrijft de VRT. Voor zover bekend is de stepper nog niet gearresteerd.

De politie neemt het incident hoog op. De agent liep door zijn val verwondingen op aan zijn knieën en ellebogen. Hij zou minstens een week niet kunnen werken.

Verboden in de EU

In België mag een e-step maximaal 25 kilometer per uur rijden. "Deze step werd geflitst met een snelheid van 64 kilometer per uur, dus dat is veel te snel", zegt korpschef Tom Daelemans tegen de Vlaamse omroep. De man zou hebben gereden op een model dat verboden is in de EU.

In Nederland is rijden op de openbare weg met elektrische steps praktisch verboden. Alleen een e-step met trapondersteuning is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Zo moet de tweewieler eerst zijn goedgekeurd door de RDW.