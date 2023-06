Jong Oranje begint EK met 0-0 tegen België na wisselvallig optreden

Kenneth Taylor schoot in de openingsfase tegen de paal en even later raakte Brian Brobbey in goede positie de bal niet goed, waarna Crysencio Summerville in de rebound miste.

De EK-organisatie had met een toegangsprijs van 3 euro per kaartje de hoop het stadion in Tbilisi nog enigszins vol te krijgen, maar de Georgiërs liepen niet warm voor beloften van België en Nederland.

Oranje had vervolgens pech toen een inzet van Summerville via het been van de Belgische verdediger Koni De Winter net niet in het doel ging.

Als gastland Frankrijk of Engeland, dat geen team afvaardigt omdat het onder Groot-Brittannië valt, de halve finales haalt, is voor de overige deelnemers het bereiken van de halve finales voldoende voor een olympisch ticket.

In de slotfase was er toch nog een goede schietkans voor Hartman. Een fortuinlijke zege voor Oranje zat er echter niet in, want de Feyenoorder schoot naast.

Van de Looi sprak na afloop van "een dubbel gevoel" over de puntendeling. "Ik vond dat we in de eerste helft echt goed speelden, het voetbal wat we graag willen spelen: dynamisch. In de tweede helft leken wij op een ballon die leegliep en moesten we achteruit."

Uitblinker Verbruggen wilde zich geen 'held van de wedstrijd' noemen en was vooral teleurgesteld over het resultaat. "Ik weet dat ik belangrijk heb kunnen zijn met twee reddingen, maar ik ben nu teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen, gezien de hoeveelheid kansen die we hebben gehad."

"Het is lekker dat ik het team kan helpen", aldus de keeper. "Maar mijzelf onderscheiden zit nu niet in mijn hoofd. We zijn hier met een misse en dat is het enige wat telt."

Bekijk hieronder de interviews met Bart Verbruggen, Erwin van de Looi, Ryan Gravenberch en Charles De Ketelaere: