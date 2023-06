Hofplein in Rotterdam op de schop: minder auto’s, meer groen

Het Hofplein in het centrum van Rotterdam gaat vanaf 2024 op de schop. In het nieuwe ontwerp maakt het autoverkeer plaats voor voetgangers en fietsers en wordt het een stuk groener. De kosten voor de herinrichting vallen wel een stuk hoger uit dan eerder was begroot.

Overigens blijft de tram wel over het Hofplein rijden. Ook het aantal passerende trams verandert niet: dat blijven er ongeveer 90 per uur. Rotterdammers die meedachten over het plein waren daar bezorgd over, vanwege onveilige situaties en geluidsoverlast door het piepende geluid van de trams.

"De RET is aan de slag gegaan met de huidige geluidsoverlast door trams, onder meer met smeerwagens en het rijden van kortere bochten", zegt de gemeente daarover. "Ook wordt onderzocht hoe met de nieuwe tramsporen geluidsoverlast in de toekomst kan worden verminderd."

Kosten hoger dan verwacht

Door prijsstijgingen en verkeerde inschattingen zijn de kosten van de verbouwing toegenomen van 32 miljoen naar 45 miljoen euro, schrijft Rijnmond. Toch is het geld voor het plein goed besteed, zegt wethouder Vincent Karremans. "Het wordt echt een plek om naartoe te gaan in plaats van er zo snel mogelijk overheen te rijden", zegt hij. "En bij een kampioenschap van Feyenoord kunnen we nog steeds de fontein in."

De gemeente wil proberen de hinder van de verbouwing zo klein mogelijk te houden. Karremans belooft dat winkels en ondernemers rond het Hofplein goed bereikbaar blijven, maar hij waarschuwt dat er hoe dan ook overlast zal zijn.

De verbouwing duurt ruim twee jaar. Het stadsbestuur heeft het definitieve ontwerp voor het nieuwe Hofplein vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.