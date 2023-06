Palestijnse huizen in brand gestoken, drone-aanval op Westoever

Israëlische kolonisten hebben in een Palestijns dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever tientallen huizen en auto's in brand gestoken. Het is een vergeldingsactie voor een aanslag waarbij gisteren vier Israëliërs zijn gedood, schrijven Israëlische en internationale media. Ook vanavond was er geweld op de Westoever. Het Israëlische leger voerde er een drone-aanval uit op een auto. Volgens de verklaring gaat het om "terroristen in een verdacht voertuig". De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks aanslagen op nederzettingen. Volgens de Palestijnse autoriteiten zaten er drie Palestijnen in de auto, die allemaal zijn gedood. De drone-aanval wordt beschouwd als een escalatie. Het is volgens Israëlische media uitzonderlijk dat het leger zulke zware middelen inzet tegen Palestijnse milities op de Westoever. Spiraal van geweld Israël en de Palestijnse gebieden zijn verwikkeld in een spiraal van geweld. Dit jaar zijn al zeker 130 Palestijnen en 24 Israëliërs om het leven gekomen bij beschietingen of aanslagen, meldt AP. Vanwege de nieuwe geweldsuitbarsting heeft het leger zijn aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever versterkt. Gisteravond werden Palestijnse dorpen aangevallen bij een wraakactie door kolonisten. Vandaag trok een menigte van naar schatting enkele honderden kolonisten rellend door dorp Turmus Ayya. Een deel van hen zou gewapend zijn geweest. Volgens de burgemeester zijn zeker acht Palestijnen gewond geraakt. Een 27-jarige man is gedood, melden de Palestijnse autoriteiten. Hij is neergeschoten door de Israëlische veiligheidsdiensten toen er na de brandstichting gevechten uitbraken tussen Palestijnen en de politie, schrijft de Israëlische krant Haaretz. 'Niet ingegrepen' Palestijnse ziekenhuizen melden dat zeker drie mensen geraakt zijn door kogels die zijn afgevuurd door Israëlische militairen. Een lokale bestuurder zegt tegen persbureau AP dat de militairen niet hebben ingegrepen toen gebouwen in brand werden gestoken. Het leger stelt in een reactie dat er geschoten is op mensen die met stenen gooiden. Daarbij zou een 'relschopper' zijn getroffen. Palestijnse bewoners spreken dat tegen en stellen dat de 27-jarige ongewapend was. Het leger meldt dat alle kolonisten het dorp hebben verlaten. Militairen hebben branden geblust en confrontaties voorkomen tussen Palestijnen en Israëliërs, stelt het Israëlische ministerie van Defensie.

Correspondent Nasrah Habiballah: "De aanvallen op Palestijnse dorpen door boze kolonisten gisteravond en vanmiddag doen hier meteen denken aan wat er eerder dit jaar in het stadje Huwara gebeurde. Ook daar namen boze kolonisten wraak. Het Israëlische leger greep toen nauwelijks in en dat kwam Israël op veel kritiek te staan. Ook vandaag vragen Palestijnen zich af hoe het kan dat kolonisten zoveel schade hebben kunnen toebrengen aan auto's, huizen en andere bezittingen. Kolonisten lijken zich in ieder geval gesteund te voelen door de Israëlische regering. Het huidige kabinet is de meest rechtse dat het land ooit heeft gehad, met politici die zelf kolonist zijn of de kolonistenbeweging steunen. Het is afwachten wat dit betekent voor de situatie op de bezette Westelijke Jordaanoever. Elke gebeurtenis hier is een reactie op een reactie. En dus zal er waarschijnlijk ook hier weer een reactie op volgen."