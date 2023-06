Kolonisten steken Palestijnse huizen in brand op Westelijke Jordaanoever

Israël en de Palestijnse gebieden zijn verwikkeld in een spiraal van geweld. Dit jaar zijn al zeker 130 Palestijnen en 24 Israëliërs om het leven gekomen bij beschietingen of aanslagen, meldt AP. Vanwege de nieuwe geweldsuitbarsting heeft het leger zijn aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever versterkt.

Een 27-jarige man is gedood, melden de Palestijnse autoriteiten. Hij is neergeschoten door de Israëlische veiligheidsdiensten toen er na de brandstichting gevechten uitbraken tussen Palestijnen en de politie, schrijft de Israëlische krant Haaretz.

Israëlische kolonisten hebben in een Palestijns dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever tientallen huizen en auto's in brand gestoken. Het is een vergeldingsactie voor een aanslag waarbij gisteren vier Israëliërs zijn gedood , schrijven Israëlische en internationale media.

Het is afwachten wat dit betekent voor de situatie op de bezette Westelijke Jordaanoever. Elke gebeurtenis hier is een reactie op een reactie. En dus zal er waarschijnlijk ook hier weer een reactie op volgen."

Ook vandaag vragen Palestijnen zich af hoe het kan dat kolonisten zoveel schade hebben kunnen toebrengen aan auto's, huizen en andere bezittingen. Kolonisten lijken zich in ieder geval gesteund te voelen door de Israëlische regering. Het huidige kabinet is de meest rechtse dat het land ooit heeft gehad, met politici die zelf kolonist zijn of de kolonistenbeweging steunen.

"De aanvallen op Palestijnse dorpen door boze kolonisten gisteravond en vanmiddag doen hier meteen denken aan wat er eerder dit jaar in het stadje Huwara gebeurde . Ook daar namen boze kolonisten wraak. Het Israëlische leger greep toen nauwelijks in en dat kwam Israël op veel kritiek te staan.

Vandaag zijn de vier Israëlische slachtoffers van de aanslag gisteren in de nederzetting Eli begraven. De twee doodgeschoten verdachten waren lid van terreurorganisatie Hamas. Dat heeft de Palestijnse groepering bevestigd, maar de aanslag is niet door Hamas opgeëist.

Op maandag, een dag voor de aanslag, was er een groot vuurgevecht tussen het Israëlische leger en Palestijnse militanten in de stad Jenin. Bij de inval van Israëlische militairen in een vluchtelingenkamp werden zeven Palestijnen gedood, tientallen raakten gewond. Ook acht Israëlische militairen raakten gewond.

Duizend extra woningen

"Ons antwoord op terreur is hard terugslaan en ons land opbouwen", zei premier Netanyahu in reactie op de aanslag gisteren in Eli. De regering heeft groen licht gegeven voor de bouw van duizend extra woningen in de nederzetting.

Dit omstreden besluit zal de toch al sterk gespannen verhoudingen nog verderop scherp zetten. Veel Palestijnen zien de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever als deel van hun toekomstige staat. Er wonen honderdduizenden kolonisten in nederzettingen, die volgens het internationaal recht illegaal zijn.