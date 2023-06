Bos zoekt na anderhalf jaar nog sponsor voor geldprobleem KNWU: 'Het is lastig'

Wouter Bos ziet als voorzitter van de Nederlandse wielerbond KNWU genoeg uitdagingen die hij maar wat graag wil aangaan. De gouden sleutel daarbij is het vinden van een "bondsbrede sponsor." Het is geen geheim dat de KNWU geldproblemen heeft. Voor Bos is het vinden van zo'n sponsor dan ook een van de doelstellingen die hij in zijn termijn als voorzitter wil behalen. "Ik ken het wereldje een beetje. Als ik kan helpen om een goede sponsor te vinden en te werven, zal ik dat zeker doen."

Bij Langs de Lijn En Omstreken vertelt oud-politicus en huidig KNWU-voorzitter Wouter Bos over de zoektocht naar een grote geldschieter voor het Nederlandse wielrennen. - NOS

Bos is inmiddels anderhalf jaar voorzitter. De oud-politicus van de Partij van de Arbeid, voormalig minister van Financiën, ziet dat het vinden van de juiste sponsor nog niet zo makkelijk is. Nederland kent in totaal 77 sportbonden die allemaal dat ene bedrijf zoeken dat het interessant vindt om zich "te associëren met het verenigingsleven, met sportiviteit, met jonge mensen, met gezond leven". Dat kan de KNWU ook bieden, zegt Bos. "Maar dertig anderen kunnen dat ook". In de strijd om de ideale sponsor is jezelf onderscheiden dus essentieel. Maar hoe? "Dat zijn we aan het onderzoeken", vertelt Bos.

NK Wielrennen bij NOS Dit weekend is het NK wielrennen live te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app: Zaterdag vanaf 14.30 uur: NK vrouwen

Zondag vanaf 16.08 uur: NK mannen

Zo'n twintig tot dertig jaar geleden kon je als bond nog zichtbaarheid verkopen, maar, zegt Bos: "Dit is een ouderwetse manier van sponsoren. Bedrijven zitten meer in de wereld van data en sociale media en hoe ze daar zichtbaar kunnen zijn. Daar hebben ze geen sportbond voor nodig." Voorlopig lijkt het er ook nog niet makkelijk op te worden voor de KNWU. Zo stopt ook Jumbo met de sponsoring. "Daar zal wel een nieuwe voor komen, maar of het een Nederlands bedrijf is dat zich net zo verbonden voelt met Nederlandse talenten en Nederlandse wielrenners, is de vraag." Over de toekomst van CyclingClassNL, waarin de KNWU samen met NOC*NSF en Jumbo-Visma talenten zoeken en opleiden, bestaat nog onzekerheid. "Het is aan het opdrogen" Een groot contrast met de jaren waarin Rabobank via het Rabo-wielerplan, sponsor was van het Nederlandse wielrennen: "Die had niet alleen een eigen ploeg, maar was ook sponsor van de hele KNWU. We hadden voldoende financiële middelen om alles wat er in de vereniging gebeurde goed te begeleiden. En je kunt zien dat vanaf het moment dat die sponsoring stopte, de doorstroom van het talent ook is gestokt." Het missen van nieuw aanstormend talent ligt ook aan het verminderde verenigingswerk dat de KNWU kan doen, terwijl de bond daar volgens de voormalig minister van Financiën de meeste waarde heeft. Daar vul je de vijver met enthousiastelingen: "Als dat er maar genoeg zijn, dan komen die paar talenten ook wel bovendrijven." Langzaam maar zeker wordt het gebrek aan een sponsor als de Rabobank nu zichtbaar. Volgens de oud-politicus heeft het ervoor gezorgd dat er, na de huidige "topgeneratie" aan wielrenners, weinig nieuwe potentiële Tourwinnaars te vinden zijn: "Het is aan het opdrogen wat zich daar aan talent aanbiedt."

KNWU-voorzitter Wouter Bos constateert dat de financiële positie van de wielerbond ernstig verslechterd is sinds het terugtrekken van Rabobank als sponsor van het Nederlandse wielrennen. - NOS

De sponsorperikelen zitten in het hoofd van Bos, maar hij geniet met volle teugen van zijn voorzitterschap. "Ik ben twee weken geleden naar het NK bike trial geweest. Nog nooit gezien. Maar dat is dus op BMX-fietsen over hele hoge rotsblokken springen, je weet niet wat je ziet", vertelt hij enthousiast. Dit weekend staat het NK wielrennen op het programma. "Een beetje normaal, namelijk op de weg heel hard rijden. En als bobo moet je af en toe een lintje doorknippen en een medaille uitreiken, maar ik vind het allemaal prachtig."

"Lukt alleen als je van de sport houdt" En dat is ook hard nodig, want een functie in het bestuur is vrijwillig. Zijn 'echte baan' is als voorzitter van het bestuur bij zorgverzekeraar Menzis. Als alles op rolletjes loopt, is Bos er een paar uur per week aan kwijt. "Maar als er wel wat aan de hand is, loopt dat op tot een paar dagdelen per week en die tijd moet je er dan voor vrijmaken. Dat hoort erbij en lukt alleen als je van de sport houdt."

Afbeelding ter illustratie - Cor Vos