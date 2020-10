Nederlands duo Lambriex/Van Vugt grijpt verrassend leiding op EK

Het Nederlandse zeilduo Bart Lambriex/Pim van Vugt heeft op de vierde dag van het EK in de olympische 49er-klasse verrassend de leiding in het klassement overgenomen. Op de Attersee in Oostenrijk werden Lambriex en Van Vught vierde in de zevende race.

In de achtste race ging het met een 27ste plaats niet goed, maar die prestatie kon als slechtste resultaat worden geschrapt. De negende race ging vanwege gebrek aan wind niet door.

Met 28 punten namen de Nederlanders de koppositie over van het Kroatische koppel Sime Fantela/Mihovil Fantela, dat naar de derde plaats zakte. De Duitsers Tim Fischer en Fabian Graf staan na het winnen van de zevende race nu tweede met 31 punten.