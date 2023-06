Zestien gewonden bij explosie in monumentaal pand in Parijs

Bij een explosie in het centrum van Parijs zijn zeker zestien mensen gewond geraakt, zeven van hen verkeren in kritieke toestand. Dat melden media op basis van politiebronnen in de Franse hoofdstad. Het monumentale gebouw waarin de ontploffing plaatsvond is grotendeels verwoest.

In het pand zat een modeopleiding. Op foto's valt te zien dat de gevel helemaal is weggevaagd. De straat voor het gebouw ligt bezaaid met brokstukken. Een gasexplosie was vermoedelijk de oorzaak.

Treinstation dicht

Hulpdiensten proberen te achterhalen of er nog mensen onder het puin liggen. Er woedde enige tijd een brand, maar die is inmiddels onder controle.

De politie roept op om niet naar het gebied te komen. Een treinstation in de buurt is hierom ook gesloten.