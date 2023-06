Amazon aangeklaagd over misleidende praktijken bij Prime

Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) voor misleidende praktijken. De webwinkel zou klanten zonder toestemming hebben ingeschreven voor Amazon Prime, een dienst waarmee je tegen betaling onder meer snellere en gratis verzending van je producten krijgt. Daarbij zou Amazon het consumenten te moeilijk hebben gemaakt om dat abonnement weer op te zeggen.

"Amazon heeft mensen misleid en vastgezet in terugkerende abonnementen zonder hun toestemming, waardoor gebruikers niet alleen gefrustreerd zijn, maar ook behoorlijk hebben moeten betalen", laat de voorzitter van de toezichthouder weten in een verklaring. Zo'n Amazon Prime abonnement kost klanten 139 dollar per jaar.

Het bedrijf heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.

'Dark patterns'

De misleiding waardoor gebruikers zich volgens de FTC voor het abonnement hadden ingeschreven, zat hem vooral in zogenoemde 'dark patterns'.

Dat is een bepaalde manier om een site te ontwerpen en zo in te richten dat de gebruiker niet vindt wat hij zelf zoekt, maar vooral wat de aanbieder wil dat hij vindt. Dat kan bijvoorbeeld door de knop om cookies te accepteren groter te maken dan de knop om ze niet te accepteren. De meeste mensen zullen eerder geneigd zijn op de grotere knop te drukken.

Veel onnodige stappen

Zo zou Amazon het moeilijk hebben gemaakt om producten te bestellen op hun website zonder Prime. Bij het afrekenen zou de website je verschillende opties bieden om je op de extra dienst te abonneren, waardoor het lastig is om de optie te vinden waarmee je alleen de aankoop afrondt. Ook was niet altijd duidelijk dat je je op Prime abonneerde door op een bepaalde knop te drukken.

Als klanten zich wilden uitschrijven voor Prime moesten ze zich volgens de toezichthouder door veel onnodige stappen worstelen. Binnen het bedrijf zou het lange uitschrijfproces zelfs 'De Ilias' worden genoemd, een verwijzing naar het verhaal over de Trojaanse oorlog van de Griekse schrijver Homerus, dat vierentwintig boeken beslaat.

Alexa en videodeurbellen

De toezichthouder heeft Amazon al eerder aangeklaagd: de webwinkel heeft geschikt in twee privacyzaken, de een met betrekking op de slimme speaker van het bedrijf, Alexa. De ander ging over Ring, een merk van videodeurbellen.