Boekverkopers gaan samenwerken om antisemitische boeken uit webwinkels te weren

Boekverkopers Marktplaats, Bruna en Libris gaan samenwerken om de online verkoop van antisemitische boeken tegen te gaan. Het initiatief komt van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner, zo bevestigt hij na berichtgeving van NU.nl. Eerder sloot webwinkel Bol.com zich al aan bij het initiatief om antisemitische boeken te weren.

De grote spelers binnen de boekenbranche komen morgen bijeen voor een eerste sessie. Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Verdoner zegt dat allereerst zal worden besproken hoe de partijen op dit moment bezig zijn om antisemitisme in hun boekenaanbod op te sporen. Ook het verdienmodel achter de verkoop van boeken met complottheorieën staat op de agenda.

"Het doel van de samenwerking is niet alleen om kennis uit te wisselen, maar ook om samen een hoger niveau te bereiken als het gaat om het weren van boeken met een antisemitische inhoud", zegt Verdoner. Zo bespreken de boekverkopers hoe ze kunnen voorkomen dat boeken waarin Jodenhaat voorkomt, na een weigering onder een nieuwe naam alsnog in de webwinkels belanden.

Naast Marktplaats, Bruna en Libris doet NBD Biblion mee met de samenwerking. Die organisatie levert boeken aan bibliotheken en scholen is en dus ook een belangrijke schakel bij de verspreiding van boeken.

Verantwoordelijkheid bij verkopende partij

Het initiatief komt voort uit de groeiende hoeveelheid antisemitische content die via online platformen wordt verspreid, legt Verdoner uit. Voor fysieke boekwinkels gelden op dat vlak al regels, maar voor online boekverkopers is volgens de kabinetsadviseur nog niet genoeg vastgelegd. "Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de partij die het boek aanbiedt", zegt Verdoner. "Ik kan me ook niet voorstellen dat een bedrijf zou willen verdienen aan antisemitische lectuur."

Bol.com is al enige tijd actief in het weren van bepaalde boeken in hun aanbod, nadat er eerder aangifte was gedaan tegen het bedrijf wegens het verspreiden van antisemitische boeken. Via hun systeem worden nu boeken opgespoord die mogelijk discriminerend zijn voor Joden. Het internetbedrijf is morgen ook aanwezig bij de bijeenkomst met Marktplaats, Bruna en Libris.