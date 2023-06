Gewortelde Marokkanen uitgezet: na 43 jaar in Nederland geboeid op vliegtuig

Het is al jaren een heet hangijzer in de relatie tussen Nederland en Marokko: het terugnemen van kansloze asielzoekers door Marokko, die in Nederland zijn afgewezen. Het onderwerp staat vandaag op de agenda van premier Rutte, die voor zijn bezoek aan Marokko in Rabat wordt ontvangen door de Marokkaanse regeringsleider Akhannouch. Daarbij gaat het met name om de zogenoemde 'veiligelanders', oftewel de immigranten die geen kans maken op een verblijfstatus en geregeld het nieuws halen als overlastgevers. Begin deze maand bleek dat een deal die in 2021 werd gesloten met Marokko nog tot weinig uitzettingen van deze mensen heeft geleid. Daar moet verandering in komen, zo wil het kabinet. Tegelijk zijn hier gewortelde, maar ongedocumenteerde Marokkanen bang voor wat hen te wachten staat. Geboeid op vliegtuig gezet Eén van hen is Mohammed Chayak (45) uit Den Bosch. Hij kwam naar Nederland toen hij 2 jaar oud was; zijn vader was gastarbeider. Met 100 euro op zak werd hij in maart van dit jaar, met zijn handen geboeid, op het vliegtuig gezet naar Marokko. Door een strafblad verloor hij zijn verblijfsvergunning. In al die jaren in Nederland had Chayak nooit de Nederlandse nationaliteit aangevraagd, waardoor zijn verblijfsrecht kon worden afgenomen. Via een laissez-passer van Marokko (een inreisdocument) werd hij gedwongen uitgezet.



Mohammed zegt radeloos te zijn na zijn uitzetting:

Mohammed Chayak is nu in Casablanca. Na zijn uitzetting is hij radeloos: hij heeft geen werk en geen papieren. Door een vergrijp werd hij Nederland uitgezet en moet zich nu redden in Marokko. - NOS