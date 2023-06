Regerend wegkampioene Markus declasseert Vollering en Van Vleuten in NK tijdrit

Riejanne Markus is voor het eerst Nederlands kampioene tijdrijden geworden. De renster van Jumbo-Visma, die vorig jaar de Nederlandse titel op de weg pakte, was in Elspeet liefst 55 seconden sneller dan Demi Vollering (SD Worx). Annemiek van Vleuten (Movistar) werd derde op 1.13.

Buitengewoon lange tijdrit Met een parcours van ruim 42 kilometer, verdeeld over twee ronden langs de heidevelden van Elspeet, kregen de rensters de langste tijdrit sinds het onderdeel in 1991 voor het eerst op het programma stond. Vijfvoudig kampioene Ellen van Dijk verdedigde haar titel niet, omdat ze in verwachting is van haar eerste kind. Markus was vorig jaar op 1.38 al best of the rest, maar dat was zonder deelname van Vollering en Van Vleuten.

Annemiek van Vleuten onderweg bij het NK tijdrijden in Elspeet - ANP

Van Vleuten, die al vier keer de beste was bij het NK tijdrijden, kon qua titels op gelijke hoogte komen met Van Dijk. Maar na één ronde was al duidelijk dat er vandaag geen maat stond op de oudste van de Markus-zusjes.

Jongste zus Knaven pakt juniorentitel Bij de junioren ging de nationale titel naar Fee Knaven. De jongste van de vier fietsende dochters van oud-profs Servais Knaven en Natasha den Ouden is pas 16, maar was wel de beste in de categorie voor 17- en 18-jarigen. Zus Mirre (18) werd 28ste bij elite. Oudste zus Britt (22) deed niet mee in Elspeet, net als Senne (20). De laatste rijdt op een Belgische licentie.

Markus, die in 2019 Europees en wereldkampioene werd op de gemengde ploegenestafette, was na 21 kilometer liefst 36 seconden sneller dan Van Vleuten, gaf in de tweede ronde amper toe en kwam na 53.42 minuten (goed voor een gemiddelde van 47,485 kilometer per uur) over de streep. Daar viel ze haar vriend - gravelracer Jasper Ockeloen - in de armen.

